Випадкове знайомство в Аркадії погано закінчилося для одесита

Познайомившись в Аркадії з одеситом, 36-річний житель Білгород-Дністровського відвіз його у безлюдне місце, побив та пограбував.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що чоловіки познайомилися в одному із кафе в Аркадії. Пізно ввечері городянин, що неабияк випив, зібрався додому, а приїжджий запропонував підвезти і викликав таксі.

Дорогою зловмисник наказав водієві зупинитися на вулиці Бородінській і вийшов разом із п’яним попутником. Коли таксист поїхав, той накинувся на одесита, ударив його кулаком по обличчю, зірвав із шиї золотий ланцюжок із хрестиком, забрав шкіряну сумку з грошима та особистими речами та втік.

Загальна вартість викраденого – 145 тисяч гривень.

42-річний потерпілий звернувся до поліції. За кілька днів правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився, неодноразово судимий за здирництво та розбійні напади мешканець Білгород-Дністровського району. Ювелірні прикраси він подарував родичу, поліцейські повернули власнику, а місцезнаходження інших речей встановлюють.

Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

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