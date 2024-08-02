Сколько школ Одесской области планируют работать в очном формате

Об этом сообщил руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.

Образовательная сеть Одесской области на сегодня составляет:

702 школы,

807 детских садов,

99 учреждений внешкольного образования,

27 учреждений профессионально-технического образования,

37 учреждений профессионального предвысшего образования,

17 высших учебных заведений.

В области продолжается работа по наращиванию фонда защитных сооружений для укрытия участников образовательного процесса.

За этот учебный год ремонтно-строительные работы завершены в 189 укрытиях школ. До конца 2024 года предусмотрен ремонт укрытий еще в 131 школе.

По словам Кипера, работа по наращиванию фонда защитных сооружений гражданской защиты различных типов в Одесской области продолжается непрерывно.

«Одесской ОГА дано поручение учредителям образовательных учреждений

принять меры по созданию безопасной образовательной среды для всех участников образовательного процесса, что будет способствовать очному формату обучения, который является приоритетом», — сообщил руководитель ОГА.

Статья по теме: Школа на военном положении: нехватка учителей и безопасное образовательное пространство