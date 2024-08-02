Скільки шкіл Одеської області планують працювати в очному форматі

Про це повідомив керівник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Освітня мережа Одеської області на сьогодні становить:

702 школи,

807 дитячих садків,

99 закладів позашкільної освіти,

27 закладів професійно-технічної освіти,

37 закладів фахової передвищої освіти,

17 вищих навчальних закладів.

В області триває робота з нарощування фонду захисних споруд для укриття учасників освітнього процесу.

За цей навчальний рік ремонтно-будівельні роботи завершено у 189 укриттях шкіл. До кінця 2024 року передбачено ремонт укриттів ще у 131 школі.

За словами Кіпера, робота з нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту різних типів в Одеській області триває безперервно.

“Одеською ОДА дано доручення засновникам освітніх закладів

вжити заходів щодо створення безпечного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу, що сприятиме очному формату навчання, який є пріоритетом”, – повідомив керівник ОДА.

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