Новини Одеси та Одеської області

Скільки шкіл Одеської області планують працювати в очному форматі

Скільки шкіл Одеської області планують працювати в очному форматі

Близько 600 шкіл в Одеській області планують розпочати новий навчальний рік в очному форматі. Загалом за шкільні парти сядуть близько 265 тисяч учнів, серед яких близько 20 тисяч – це першокласники.

Про це повідомив керівник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Освітня мережа Одеської області на сьогодні становить:

  • 702 школи,
  • 807 дитячих садків,
  • 99 закладів позашкільної освіти,
  • 27 закладів професійно-технічної освіти,
  • 37 закладів фахової передвищої освіти,
  • 17 вищих навчальних закладів.

В області триває робота з нарощування фонду захисних споруд для укриття учасників освітнього процесу.

За цей навчальний рік ремонтно-будівельні роботи завершено у 189 укриттях шкіл. До кінця 2024 року передбачено ремонт укриттів ще у 131 школі.

Читайте також: У шести школах Одеської області збудують нові укриття: хто фінансує проект

За словами Кіпера, робота з нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту різних типів в Одеській області триває безперервно.

“Одеською ОДА дано доручення засновникам освітніх закладів
вжити заходів щодо створення безпечного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу, що сприятиме очному формату навчання, який є пріоритетом”, – повідомив керівник ОДА.

Стаття по темі: Школа на воєнному станi: нестача вчителів та безпечний освітній простір

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk