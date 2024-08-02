Скільки шкіл Одеської області планують працювати в очному форматі

Близько 600 шкіл в Одеській області планують розпочати новий навчальний рік в очному форматі. Загалом за шкільні парти сядуть близько 265 тисяч учнів, серед яких близько 20 тисяч – це першокласники.
Про це повідомив керівник Одеської ОДА Олег Кіпер.
Освітня мережа Одеської області на сьогодні становить:
- 702 школи,
- 807 дитячих садків,
- 99 закладів позашкільної освіти,
- 27 закладів професійно-технічної освіти,
- 37 закладів фахової передвищої освіти,
- 17 вищих навчальних закладів.
В області триває робота з нарощування фонду захисних споруд для укриття учасників освітнього процесу.
За цей навчальний рік ремонтно-будівельні роботи завершено у 189 укриттях шкіл. До кінця 2024 року передбачено ремонт укриттів ще у 131 школі.
Читайте також: У шести школах Одеської області збудують нові укриття: хто фінансує проект
За словами Кіпера, робота з нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту різних типів в Одеській області триває безперервно.
“Одеською ОДА дано доручення засновникам освітніх закладів
вжити заходів щодо створення безпечного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу, що сприятиме очному формату навчання, який є пріоритетом”, – повідомив керівник ОДА.
Стаття по темі: Школа на воєнному станi: нестача вчителів та безпечний освітній простір