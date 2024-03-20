Как будут работать одесские школы и садики, не имеющие укрытий: новое решение

Об этом сообщила накануне дирпктор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

«Мы все видим, что в последние дни «угроза баллистики» звучит довольно часто. И должны реагировать оперативно и адекватно на вызовы.

Поэтому принимаем решение по улицам во время тревог не ходить. Будем использовать только те укрытия, которые ближе, чем 100 метров к учебному заведению.

Это означает, что школы и садики, которые использовали укрытие на большем расстоянии, три дня до каникул работают дистанционно»,

– написала в Facebook чиновница.

При этой Буйневич пообещала: за эти дни и во время каникул классы школ без укрытий будут по максимуму размещены в зданиях школ с укрытиями.

«Это крайне необходимо, чтобы дети не ходили по улице во время тревоги!!! То есть и уроки будут в этих зданиях. Да, это тяжело. Фактически, вся система образования города в короткие сроки должна приспособиться к новому формату. К кому-то «подселят» детский сад. У кого-нибудь в школе будет еще одна школа. Со своими учителями и расписанием»,

– отметила директор департамента образования.

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По ее словам, в мэрии понимают минусы этого решения: новое для детей здание, непривычный маршрут, может уменьшиться время очного обучения для всех (но таких школ будет немного, потому что укрытия все равно использовались несколькими заведениями).

Но при этом есть большой плюс: это гораздо безопаснее как для детей, так и для педагогов.

«Еще раз и коротко. На дистанционное до каникул идут только те заведения, которые пользуются укрытием, расположенным более чем за 100 метров до школы или садика.

За каникулы расписания будут созданы, ваши пожелания по форме обучения будут учтены. Если вы решите перейти на дистанционное или считаете, что так безопаснее и выйдете с дистанционного на очное, обратитесь к классному руководителю»,

– добавила Буйневич.

Она также отметила, что на сегодняшний день уже готовы варианты, и сейчас департамент образования и руководители заведений работают над удобными маршрутами для участников образовательного процесса.

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