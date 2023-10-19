Скандал: ще один одеський військком став мільйонером

Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

Правоохоронці встановили, що у травні 2022 року подружжя військкома стали власниками квартири в Одесі площею 111,1 кв.м вартістю 600 тис. грн, яку через рік продали за 7,56 млн грн. Згодом його дружина придбала автомобіль Toyota Highlander вартістю майже 1,9 млн грн, який згодом був проданий за 2 млн грн.

Того ж року мати військкома подарувала сину житловий будинок з господарськими будівлями загальною площею 259,2 кв. м в Овідіопольському районі Одеської області, оцінений в 1 млн грн.

НАЗК встановило, що отриманий нею дохід за останні 22 роки був значно меншим за вартість подарованого.

Теща військкома впродовж останніх кількох років стала власницею квартири в Лиманському районі Одеської області за понад 300 тис. грн, а також автомобіля Mercedes–Benz GLS 400 за 420 тис. грн. Хоча в середньому така автівка коштує понад 5 млн грн, що може свідчити про приховування реальної вартості автомобіля. Також встановлено, що раніше теща військкома купила автомобіль Mercedes–Benz GLC 220D вартістю 1,4 млн грн, який згодом перепродала своїй дочці за 1,5 млн грн.

Протягом серпня 2022 року члени сім’ї військкома подарували один одному грошові кошти на загальну суму 30 млн грн, що підтверджується відомостями з реєстру нотаріальних дій, хоча не мали для цього достатніх офіційних доходів.

Син військкома став власником квартири площею 55,8 кв.м в Одесі вартістю майже пів мільйона гривень та автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 511 ще за майже пів мільйона гривень, також не маючи на це достатніх грошових активів, сформованих із законних джерел.

Привертає увагу той факт, що ще у 2018 році син військкома зробив покупку, вартість якої значно перевищувала його тодішні офіційні доходи, а саме – придбав у начальника одеського ТЦК Євгена Борисова автомобіль Volkswagen CC вартістю 500 тис. грн, який згодом перепродав.

Також правоохоронці підозрюють, що родичі та близькі військкома діяли таким чином, аби приховати реальні обставини набуття нерухомого майна та автівок шляхом завищення реальних доходів та заниження реальної вартості.

Військком відмовився пояснити походження усіх зазначених коштів.

НАЗК направило матеріали щодо Вячеслава Кушнерова до СУ ГУНП в Миколаївській області з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.

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