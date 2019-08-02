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Новости Одессы и Одесской области

Сюрпризы «Зеленой волны»: летаем над Одессой с итальянским иллюстратором и пишем гусиными перьями

Сюрпризы «Зеленой волны»: летаем над Одессой с итальянским иллюстратором и пишем гусиными перьями

На фестивале «Зеленая волна» даже запланированные мероприятия зачастую становятся настоящим сюрпризом.

Сценарист, автор иллюстрированных книг и комиксов Андреа Пау (Италия) сегодня эмоционально и творчески демонстрировал одесским детям и взрослым, что он в Одессе на «Зеленой волне» — не только гость, но и настоящий учитель. На Книжной сцене он давал мастер-класс по созданию своего персонажа для книги или сериала.

Андреа Пау

И это таки нужно было видеть, потому что, общаясь через переводчика, Андреа сумел так эмоционально рассказать и показать, как это делается, что подростки, кажется, стали понимать итальянский. Они хохотали, потому что это было смешно, они замирали, потому что это было очень и очень интересно.

— Я — герой будущей книги, и я хочу сегодня ночью полетать над Одессой. Кто со мной?.. А, главное, какой я герой, как я выгляжу, что я стану делать, когда взлечу?! — так началось увлекательное и очень мудрое путешествие в мир создания своего собственного героя.

Оказывается, создание своего персонажа — это не так уж и просто, но, главное, что герой должен стать неповторимым, единственным в своем роде. Уже совсем скоро своего героя творили не только дети, но и взрослые, так увлеченно подавался этот мастер-класс талантливым итальянским мастером.

А на «Территории творчества» происходили другие волшебные вещи. Дети учились спасать любимые книжки, то есть, они их реставрировали. А еще писали… гусиными перьями.

Этот мастер-класс, вернее, два, проводила художник, реставратор, сотрудник Одесского литературного музея Вероника Ходыкина. Здесь тоже царили творчество и большой труд, ребята убеждались, что не так-то это и просто — спасать любимые книги и выражать мысли с помощью гусиного пера, то есть окунаться во времена их пра-пра-прабабушек.

Вероника Ходыкина

И взрослые тоже не могли удержаться: приводя детей, вскоре и сами присоединялись к починке книг и пытались писать перьями.

Увы, оба мероприятия частично «наложились» друг на друга по времени, побывать полностью, от начала до конца, на создании своего персонажа и спасении любимой книги было просто физически невозможно.

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1 комментарий
Мария Котова
Мария Котова
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Марина
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Марина

Это очень веселая и интересная традиция

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1 день назад

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