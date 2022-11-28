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Ситуация с отключениями света в Одессе на утро 28 ноября

Ситуация с отключениями света в Одессе на утро 28 ноября

С утра 28 ноября 2022 года в Одессе продолжаются экстренные отключения света. Ранее составленные графики плановых отключений не действуют.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Ситуация в общей энергосети Украины постепенно стабилизируется, но происходит это медленно. Поэтому энергетики вынуждены прибегать к экстренным отключениям электроэнергии.

Хотя ранее они давали прогнозы, что, возможно к 28 ноября им удастся сбалансировать энергосистему и перейти к плановым отключениям по графику по несколько раз в сутки по 4 часа. Но, как видим, пока это не удалось.

Есть и хорошие новости – в Одессе возобновил работу городской электрический общественный транспорт. Работают все маршруты трамваев и троллейбусов.

Проблемы с электроснабжением у украинцев возникли после того, как государство-террорист российская федерация провела массовые ракетные обстрелы гражданской энергоинфраструктуры. Так оккупанты хотят оставить нас без электричества, воды, тепла и связи, чтобы вынудить прекратить освобождения своей земли, которую ранее оккупировала россия.

Напомним, что зарядить телефоны, ноутбуки, выйти в интернет, согреться и приготовить еду можно в открывшихся по всему городу «Пунктах Несокрушимости». Их адреса в Одессе можно просмотреть, перейдя по ссылкам ниже:

«У нас нет «прилетов», почему тогда нет света?», «Почему у соседа свет есть, а у меня нет?» — ответы на эти и другие актуальные вопросы, связанные с электроснабжением — по этой ссылке.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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