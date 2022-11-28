Одесские трамваи и троллейбусы вышли на маршруты

С утра 28 ноября 2022 одесситы снова могут пользоваться услугами городского общественного электротранспорта. Заработали все маршруты трамваев и троллейбусов.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротрнас».

«Городской электротранспорт возобновил работу. 28 ноября трамваи и троллейбусы вышли на маршруты согласно графику», — написала пресс-служба предприятия на его официальной странице в Facebook.

Напомним, на предыдущей неделе трамваи и троллейбусы в Одессе не ходили, так не хватало мощности электрической сети. Проблемы с электроснабжением всего города возникли после массированной ракетой атаки рашистов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.