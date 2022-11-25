Почему в Одессе нет света?

От варварских ударов со стороны россиян страдает критическая инфраструктура, с помощью которой подается свет, тепло и вода в наши дома. Одесса и область тоже оказались среди целей рашистов. И все мы очень живо ощутили на себе то, как живут люди в прифронтовых зонах. В результате массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины в Одесской области без света оказалось до 70% потребителей. У многих электричества не было до трех суток. Эти непростые дни мы переживали по-разному. Но вопросы возникали почти у всех. Чтобы всем нам стало понятнее и проще в экстренных ситуациях, мы собрали ответы на самые актуальные.

У нас нет «прилетов», почему тогда нет света?

Одесса и большая часть области получают электричество от Южноукраинской атомной электростанции, находящейся в Николаевской области, и от Молдавской ГРЭС, расположенной на территории непризнанного Приднестровья.

Энергосистема Украины – это единый организм, где на работу одного объекта напрямую влияет другой. Самый понятный пример – простейшая электрическая цепь – если из нее изъять хоть один объект, цепь разорвется и электричество пропадет.

После российских ударов по объектам энергетики, возник дефицит мощности в объеме 30% — из-за разрушения подстанций и неспособности передавать электроэнергию от электростанций к потребителям. «Прилетов» в нашем городе и даже регионе могло и не быть, но вот трансформаторы или провода в Николаевской области российские ракеты могли разрушить. А значит, передача энергии прервалась.

«Наш ток отправили в Киев или продали за границу»

Главным управляющим в электроэнергетике является Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго». Одна из ее важнейших задач – баланс производства и потребления энергии. В противном случае у потребителей возникнут большие проблемы.

Да, в случае повреждений электроэнергия может распределяться по альтернативным маршрутам. Но возможности такого «лечения» очень ограничены. Дополнительных сетей просто не хватает, а значит, передать по ним ток, да еще и с нагрузкой для другого региона – просто невозможно.

Что касается продажи, с 11 октября Украина остановила поставки электроэнергии за границу. Наоборот – сейчас страны-союзники нам помогают.

«Почему у соседа свет есть, а у меня нет?»

Ситуация с энергетическими системами в стране критическая. В Одесской области без света в самый сложный момент оказались 70% клиентов ДТЭК. На восстановление могла уйти неделя.

«Те 30%, которые остаются со светом, — на линиях которых имеются важные объекты: больницы, насосные водоканалов, мощности теплогенерирующих компаний», — пояснил гендиректор ДТЭК «Одесские электросети» Дмитрий Григорьев.

«Также свет не выключается там, где находятся объекты, связанные с обороной. Например, в первую очередь электроэнергия нужна нашим силам противовоздушной обороны», — подтвердил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Сколько будут продолжаться перебои со светом?»

На сегодняшний день хуже всего энергетическая ситуация в Киеве, в Харьковской и Одесской областях. Во всей Украине с 15 ноября действуют несколько видов отключения света:

Стабилизационные отключения (по графику, до 4 часов); Экстренные аварийные (без графика, до 8 часов); Специальные экстренные (без графиков, без временных ограничений).

Энергетики и власти стараются использовать первые два типа, но все может измениться после новых российских налетов. Поэтому жителей Одессы и области просят подготовиться к увеличению времени ограничения электроснабжения: произвести необходимый запас воды, заранее зарядить устройства и павербанки.