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Ситуация со светом в Одессе: 20 февраля – необычный день

Ситуация со светом в Одессе: 20 февраля – необычный день

В Одесской области сегодня, 20 февраля 2023 года, проводятся замеры потребления. Свет в регионе отключать не будут, а вот в самой Одессе все равно возможны отключения по графикам.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Энергетики пояснили, что в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику в результате повреждения сетей «Укрэнерго».

Узнать графики возможных отключений по вашему адресу вы можете, нажав на эту ссылку.

В ДТЭК уточнили, что 20 февраля по поручению «Укрэнерго» в Одесской области будут проводиться замеры потребления электроэнергии. В этой связи в понедельник в области не будут применяться графики отключения.

Однако из-за сетевых ограничений на оборудовании «Укрэнерго» в Одессе и Одесском районе замеры будут происходить с применением графика отключений.

Замеры помогут определить более корректные лимиты для Одесской области при применении графиков из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Также мы рассказывали о причинах, почему даже в день без отключений энергетики вынуждены отключать свет в Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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