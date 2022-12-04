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Ситуация с отключениями света в Одессе 4 декабря

Ситуация с отключениями света в Одессе 4 декабря

Пока утешительных новостей нет: в воскресенье, 4 декабря, в Одесском регионе по-прежнему действуют экстренные отключения. Свет одесситам подают 2 раза в сутки по 4 часа.

Об этом сообщают в компании ДТЭК «Одесские электросети».

В сообщении говорится, что стабилизационные графики пока не действуют. При этом энергетики уверяют, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться к отключениям по графикам, применявшимся перед последней массированной атаке на энергетическую инфраструктуру.

Что касается периодов, когда свет есть, обычно электричество подают на 4 часа днем и на 4 часа ночью.

При этом в ДТЭК просят экономить электроэнергию, и не включать мощные электроприборы, такие как электрообогреватели, чайники, стиральные машины и утюги сразу после подач света. В таком случае из-за резкой единовременной нагрузки выходят из строя трансформаторы в микрорайонах.

И тысячи одесситов остаются без света на несколько дней, а не на 8 часов.

Напоминаем, что в случае долгих отключений или аварии, погреться, зарядить телефоны и другие гаджеты можно в Пунктах Несокрушимости:

Адреса и возможности каждого Пункта Несокрушимости в Одессе есть на интерактивной карте:

КАРТА

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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