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Сгоревший трансформатор оставил без света 1200 одесситов

Сгоревший трансформатор оставил без света 1200 одесситов

Сегодня, 3 декабря, энергетики компании «ДТЭК Одесские электросети» устраняют последствия аварии, чтобы вернуть свет 1200 клиентам, оставшимся без света из-за аварии с трансформатором на улице Варненской в пятницу, 2 декабря.

По информации ДТЭК, авария произошла из-за того, что потребители одновременно включили много мощных электроприборов, отчего оборудование распределительных сетей не выдержало и трансформатор загорелся.

На место аварии оперативно прибыли пожарные и аварийная бригада энергетиков ДТЭК. В течение часа пожар был локализован.

На смену сгоревшему трансформатору энергетики привезли новое оборудование. Восстановительные работы обещают завершить до конца сегодняшнего дня.

В компании также напоминают, что сегодня в Одессе и области продолжаются экстренные отключения электроснабжения. Отключение света происходит для того, чтобы энергетики имели возможность восстановить энергоинфраструктуру Украины, пострадавшую из-за российской агрессии и ракетных обстрелов. Восстановление оборудования позволит сбалансировать объединенную энергосистему и вернуть стабильное электроснабжение в дома украинцев.

Сейчас энергетики поочередно включают свет всем жителям области минимум дважды по 4 часа в сутки и делают все возможное, чтобы отключения света продолжались не больше 8 часов. Такой режим будет действовать до тех пор, пока не удастся снизить дефицит генерации электроэнергии и не стабилизируется ситуация в энергосистеме.

При этом пользователей просят после включения света не использовать одновременно все электроприборы – это может привести к новой аварии. В то же время, для оперативного устранения аварий в Одесской области круглосуточно дежурят 206 аварийно-восстановительных бригад ДТЭК.

Фото пресс-службы «ДТЭК Одесские электросети»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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