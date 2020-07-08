Град как орех: штормовая погода наделала бед в Одесской области (видео, фото)

Почему Одесса не справляется с осадками и как исправить ситуацию Последние дни мая и начало июня принесли в Одессу долгожданный дождь. Но стихия оказалась настолько мощной, что затопила многие городские улицы, напрочь парализовав движение. Городские власти были предупреждены о надвигающейся проблеме. Метеосводки предсказывали такую погоду, присвоив ей желтый уровень опасности. Но это не помогло предотвратить наступивший катаклизм. Городские улицы во всех частях Одессы фактически «поплыли», создав серьезные неудобства своим обитателям. К этому привел целый комплекс городских проблем, которые, к слову, копятся в Одессе из года в год и никак не решаются. ПОДРОБНЕЕ

Очистить нельзя реконструировать: что не так с ливневками в Одессе? В июне прошлого года коммунальное предприятие «Городские дороги» отчиталось о проведенных работах. Тогда, за первое полугодие, было очищено 888 уличных дождеприемников, промыто 3502 погонных метров рукавов и 420 погонных метров коллекторов, а также очищено 5072 погонных метра лотков и канав. Но как показали дальнейшие события, предпринятых мер оказалось недостаточно. ПОДРОБНЕЕ