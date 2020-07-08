Град как орех: штормовая погода наделала бед в Одесской области (видео, фото)

Во вторник, 7 июля, сильный ливень и град выпали в Измаильском, Килийском, Ренийском и Татарбунарском районах Одесской области. Град очевидцы сравнивали с размером перепелиных яиц или грецкого ореха.
Очевидцы рассказывают о разбитых крышах и окнах, поврежденных автомобилях.
Пострадали поля, огороды, теплицы и виноградники.
“Измаил пережил резкое ухудшение погоды – сильный дождь, сопровождающийся местами градом и порывистым ветром. Это привело к повреждению большого количества деревьев, сетей энергоснабжения и уличного освещения. Объемы повреждений уточняются. Коммунальные службы восстанавливают инфраструктуру города”, написал в Фейсбук мэр Измаила Андрей Абрамченко.
Автор – Игорь Бутров.
Gepostet von Андрей Абрамченко am Dienstag, 7. Juli 2020
Фото: Андрей Абрамченко/Фейсбук