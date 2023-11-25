В Одессе и области обустроили «Пункти незламностi» в отделениях полиции – адреса

Одесские правоохранители обустроили «Пункти незламностi» (Пункты несокрушимости) в территориальных подразделениях полиции.
Как сообщают в пресс-службе Главка Нацполиции в Одесской области, этими пунктами может воспользоваться каждый нуждающийся в случае непогоды, длительного отсутствия электроэнергии либо отопления.
«В пунктах незламностi есть свет, интернет, тепло, альтернативное питание. Так что можно погреться, зарядить мобильные устройства или обратиться к полицейским за другой помощью», – отмечается в сообщении.
Также в полиции приводят список адресов своих отделений, готовых принять всех желающих.
«Пункти незламностi» в отделениях полиции Одессы
- Одесское районное управление полиции №1 – ул. Ак. Филатова, 15А;
- Отдел полиции №1 ОРУП №1 – ул. Ак. Филатова, 23 В;
- Отдел полиции №2 ОРУП №1 – ул. Греческая, 42;
- Отдел полиции №3 ОРУП №1 – ул. Ак. Заболотного,18А;
- Отдел полиции №4 ОРУП №1 – ул. Ак. Глушко, 14;
- Отдел полиции №5 ОРУП №1 – ул. Канатная, 101 В;
- Отделение полиции №1 ОРУП №1 – ул. Градоначальническая, 33;
- Отделение полиции №2 ОРУП №1 – ул. Черноморского казачества, 31;
- Отделение полиции №3 ОРУП №1 – ул. Мечникова, 53;
- Кинологический центр – ул. Аэропортовская, 13;
- Батальон конвойной службы – ул. Ак. Филатова, 70.
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«Пункти незламностi» в отделениях полиции на территории Одесской области
г. Беляевка
- Одесское районное управление полиции №2 – ул. Успенская, 2;
пгт Овидиополь
- Отдел полиции №1 ОРУП №2 – ул. Береговая, 9;
г. Черноморск
- Отдел полиции №2 ОРУП №2 – ул. Хантаде, 15;
пгт Доброслав
- Отдел полиции №3 ОРУП №2 – ул. Грубника, 33;
г. Южный
- Отделение полиции №4 ОРУП №2 – ул. Химиков, 17;
пгт Черноморское
- Отделение полиции №1 ОРУП №2 – ул. Гвардейская, 40;
село Усатово
- Отделение полиции №2 ОРУП №2 – пер. Правительственный, 65;
г. Березовка
- Березовский районный отдел полиции – ул. Мичурина, 3;
пгт Николаевка
- Отдел полицейской деятельности №1 – ул. Карпишина, 54;
пгт Ивановка
- Отдел полиции №1 – ул. Центральная, 81;
пгт Ширяево
- Отдел полиции №2 – ул. Грушевского, 142;
г. Белгород-Днестровский
- Белгород-Днестровский районный отдел полиции – ул. Тимирязева, 21;
пгт Сарата
- Отдел полиции №1 – ул. Игнатия Линдло, 42;
г. Татарбунары
- Отдел полиции №2 – ул. Центральная, 15;
г. Болград
- Болградский районный отдел полиции – пр. Соборный, 97;
г. Арциз
- Отдел полиции №1 – ул. Соборная, 29;
пгт Тарутино
- Отдел полиции №2 – ул. Красная, 237;
г. Измаил
- Измаильский районный отдел полиции – ул. Михайловская, 27;
г. Килия
- Отдел полиции №1 – ул. Мира, 60;
г. Рени
- Отдел полиции №2 – ул. Вознесенская, 131;
г. Подольск
- Подольское районное управление полиции – ул. Соборная, 74;
м. Кодыма
- Отдел полицейской деятельности №1 – ул. Соборная, 107;
пгт Окны
- Отдел полицейской деятельности №2 – ул. Устима Кармелюка, 19;
пгт Любашевка
- Отдел полиции №1 – ул. Владимира Князя, 150;
г. Ананьев
- Сектор полицейской деятельности №1 – ул. Независимости, 41;
пгт Саврань
- Сектор полицейской деятельности №2 – ул. Мира, 59А;
г. Балта
- Отдел полиции №1 – ул. Почтовая, 23;
г. Раздельная
- Раздельнянский районный отдел полиции – ул. Ярослава Мудрого, 5;
пгт Большая Михайловка
- Отдел полиции №1 – ул. Ватутина, 45;
пгт Захаровка
- Отдел полиции №2 – ул. Европейская, 32.
Пункты несокрушимости по указанным адресам работают круглосуточно.
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