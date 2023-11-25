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В Одессе и области обустроили «Пункти незламностi» в отделениях полиции – адреса

В Одессе и области обустроили «Пункти незламностi» в отделениях полиции – адреса

Одесские правоохранители обустроили «Пункти незламностi» (Пункты несокрушимости) в территориальных подразделениях полиции.

Как сообщают в пресс-службе Главка Нацполиции в Одесской области, этими пунктами может воспользоваться каждый нуждающийся в случае непогоды, длительного отсутствия электроэнергии либо отопления.

«В пунктах незламностi есть свет, интернет, тепло, альтернативное питание. Так что можно погреться, зарядить мобильные устройства или обратиться к полицейским за другой помощью», – отмечается в сообщении.

Также в полиции приводят список адресов своих отделений, готовых принять всех желающих.

«Пункти незламностi» в отделениях полиции Одессы

  • Одесское районное управление полиции №1 – ул. Ак. Филатова, 15А;
  • Отдел полиции №1 ОРУП №1 – ул. Ак. Филатова, 23 В;
  • Отдел полиции №2 ОРУП №1 – ул. Греческая, 42;
  • Отдел полиции №3 ОРУП №1 – ул. Ак. Заболотного,18А;
  • Отдел полиции №4 ОРУП №1 – ул. Ак. Глушко, 14;
  • Отдел полиции №5 ОРУП №1 – ул. Канатная, 101 В;
  • Отделение полиции №1 ОРУП №1 – ул. Градоначальническая, 33;
  • Отделение полиции №2 ОРУП №1 – ул. Черноморского казачества, 31;
  • Отделение полиции №3 ОРУП №1 – ул. Мечникова, 53;
  • Кинологический центр – ул. Аэропортовская, 13;
  • Батальон конвойной службы – ул. Ак. Филатова, 70.

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«Пункти незламностi» в отделениях полиции на территории Одесской области

г. Беляевка

  • Одесское районное управление полиции №2 – ул. Успенская, 2;

пгт Овидиополь

  • Отдел полиции №1 ОРУП №2 – ул. Береговая, 9;

г. Черноморск

  • Отдел полиции №2 ОРУП №2 – ул. Хантаде, 15;

пгт Доброслав

  • Отдел полиции №3 ОРУП №2 – ул. Грубника, 33;

г. Южный

  • Отделение полиции №4 ОРУП №2 – ул. Химиков, 17;

пгт Черноморское

  • Отделение полиции №1 ОРУП №2 – ул. Гвардейская, 40;

село Усатово

  • Отделение полиции №2 ОРУП №2 – пер. Правительственный, 65;

г. Березовка

  • Березовский районный отдел полиции – ул. Мичурина, 3;

пгт Николаевка

  • Отдел полицейской деятельности №1 – ул. Карпишина, 54;

пгт Ивановка

  • Отдел полиции №1 – ул. Центральная, 81;

пгт Ширяево

  • Отдел полиции №2 – ул. Грушевского, 142;

г. Белгород-Днестровский

  • Белгород-Днестровский районный отдел полиции – ул. Тимирязева, 21;

пгт Сарата

  • Отдел полиции №1 – ул. Игнатия Линдло, 42;

г. Татарбунары

  • Отдел полиции №2 – ул. Центральная, 15;

г. Болград

  • Болградский районный отдел полиции – пр. Соборный, 97;

г. Арциз

  • Отдел полиции №1 – ул. Соборная, 29;

пгт Тарутино

  • Отдел полиции №2 – ул. Красная, 237;

г. Измаил

  • Измаильский районный отдел полиции – ул. Михайловская, 27;

г. Килия

  • Отдел полиции №1 – ул. Мира, 60;

г. Рени

  • Отдел полиции №2 – ул. Вознесенская, 131;

г. Подольск

  • Подольское районное управление полиции – ул. Соборная, 74;

м. Кодыма

  • Отдел полицейской деятельности №1 – ул. Соборная, 107;

пгт Окны

  • Отдел полицейской деятельности №2 – ул. Устима Кармелюка, 19;

пгт Любашевка

  • Отдел полиции №1 – ул. Владимира Князя, 150;

г. Ананьев

  • Сектор полицейской деятельности №1 – ул. Независимости, 41;

пгт Саврань

  • Сектор полицейской деятельности №2 – ул. Мира, 59А;

г. Балта

  • Отдел полиции №1 – ул. Почтовая, 23;

г. Раздельная

  • Раздельнянский районный отдел полиции – ул. Ярослава Мудрого, 5;

пгт Большая Михайловка

  • Отдел полиции №1 – ул. Ватутина, 45;

пгт Захаровка

  • Отдел полиции №2 – ул. Европейская, 32.

Пункты несокрушимости по указанным адресам работают круглосуточно.

Статья по теме: Как должны быть обустроены «Пункти незламності»?

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