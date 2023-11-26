Вниманию водителей: главные трассы в Одесской области закрыты

Об этом информирует областное управление полиции со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

В частности, запрещено движение крупногабаритного транспорта на трассах М-15 Одесса – Рени и М-28 Одесса – Южный с 8:30 часов 26 ноября ориентировочно на 12 часов.

Причина запрета – ухудшение погодных условий (интенсивный снег, шквальный ветер и гололедица), с целью обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники и недопущения возникновения ДТП и пробок.

О возобновлении движения на указанных автодорогах будет сообщено дополнительно.

В полиции призывают водителей по возможности не выезжать сегодня из дома, а переждать неблагоприятные погодные условия.

«Сейчас на дорогах скользко, есть сугробы, непроездные места, пробки, дорожно-транспортные происшествия»,

– сказано в сообщении.

Также сообщается, что сейчас правоохранители помогают заложникам непогоды.

А по информации одесской мэрии, в настоящее время наблюдается гололедица на Киевском шоссе, Тираспольском шоссе и Шкодовой горе, где коммунальщики проводят посыпку дорог.

Напомним, на сегодняшний день, 26 ноября, в Одессе и Одесской области было объявлено штормовое предупреждение. По информации синоптиков, ожидаются сложные погодные условия: шквальный ветер, обильные осадки в виде снега, на дорогах гололедица.