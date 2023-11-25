Энергетики предупреждают о возможных блэкаутах в Одесской области

Об этом предупреждают в компании ДТЭК «Одесские электросети».

По прогнозам синоптиков, начиная со второй половины дня 25 ноября и в течение 26 и 27 ноября на территории Одесской области ожидается ухудшение погодных условий – сильные снегопады, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица, усиление ветра до 25-30 м/с.

Энергетики предупреждают: сложные погодные условия могут привести к обрыву проводов и отключениям света.

В то же время сообщается, что аварийные бригады ДТЭК переведены в режим повышенной готовности.

В случае отсутствия света можно сообщить об этом:

на странице ДТЭК в Facebook;

через специальную форму на сайте компании в разделе «Отсутствует электроэнергия?»;

позвонив по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90. Однако из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Читайте также: Погода в Одессе 25 ноября: как начнутся выходные.