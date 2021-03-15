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Штрафы за пьяное вождение: как будут наказывать нарушителей по новому закону

Штрафы за пьяное вождение: как будут наказывать нарушителей по новому закону

Президент Украины Владимир новый закон, который ужесточает наказание за пьяное вождение. Законом предусмотрены предусмотрены различные виды наказания: большие штрафы, административные аресты и конфискация автомобиля. 

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Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, если ранее за первое нарушение предусматривался штраф 10 200 гривен и лишение прав на 1 год, то теперь штраф повышается до 17 000 гривен.

За второе нарушение в течение года штраф увеличивается с 20 400 до 34 000 гривен. Как и прежде за это грозит и лишение водительских прав на три года. Изменение: оплачиваемое изъятие авто и административный арест на 10 суток.

“Административный арест – это новая санкция. И суд при принятии решения с учетом личности нарушителя, с учетом его имущественного положения и других обстоятельств, может определить наказание именно в виде административного ареста. Потому что во многих случаях даже штраф в 34 000 гривен может быть недостаточно действенным для определенных категорий лиц”, – отметил Билошицкий.

Что касается оплачиваемого изъятия, то по этой процедуре по решению суда автомобиль изымается, продается на аукционе, а средства возвращаются собственнику.

Если же в течение года водитель в третий раз попадается пьяным за рулем, то ему грозит штраф 51 000 гривен, лишение прав на 10 лет и административный арест на 15 суток. Также предусмотрена конфискация авто.

А за употребление алкоголя или особых лекарственных средств после нарушения и до освидетельствования штраф вырос с 20 400 гривен до 34 000 гривен.

Что будет за пьяное ДТП с жертвами? 

За ДТП, совершенное в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в результате которого потерпевший получил травмы средней тяжести, будут лишать свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Такие же действия будут наказывать лишением свободы на срок до 3 до 8 лет (лишение прав от 5 до 8 лет) в случае, если пострадавший получил тяжелые травмы.

Если потерпевший погиб, виновнику в состоянии опьянения грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением водительских прав на срок от 5 до 10 лет. Если жертв несколько – это будут наказывать лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением прав на срок от 7 до 10 лет.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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