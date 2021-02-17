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Как закон наказывает нетрезвых водителей?

Как закон наказывает нетрезвых водителей?

Верховная Рада 16 февраля приняла во втором чтении законопроект №2695, который ужесточает наказание за нарушение ПДД. Увеличиваются штрафы за вождение в алкогольном или другом опьянении, за превышение скорости и побег с места ДТП. Также усиливается уголовная ответственность для нетрезвых водителей. Закон еще не вступил в силу. Произойдет это после его публикации и подписания президентом. Пока еще действуют старые нормы и правила. “Одесская жизнь” напоминает об этих правилах.

Выпил и сел за руль. Такая поездка может закончиться очень печально. Если повезет и обойдется без ДТП, но при этом водитель попадется патрульным, ему грозит штраф.

С 1 июля 2020 года в Украине вступил в силу Закон №7279-д, который рассматривал вождение в нетрезвом виде как уголовное преступление, а не административное нарушение. Однако уже на следующий день, 2 июля, президент Украины подписал Закон №3314, который отменил уголовную ответственность пьяных водителей. Так, нетрезвое вождение без последствий снова стало считаться административным правонарушением (ст.130 Кодекса об административных правонарушениях). На данный момент действуют такие штрафы:

  • при первом нарушении – штраф в размере 10200 гривен и лишение прав на один год;
  • при повторном нарушении – штраф в размере 20400 гривен и лишение права управления транспортным средством на три года;
  • при третьем нарушении – штраф в размере 40800 гривен и лишение прав на десять лет.

Если же из-за пьяного водителя происходит ДТП с пострадавшими, то в зависимости от тяжести последствий предполагается наказание от трех до десяти лет тюрьмы, штрафы и исправительные работы.

Фото: 2000.ua

Ранее мы публиковали: Верховная Рада ужесточила штрафы за пьяное вождение

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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