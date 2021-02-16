Верховная Рада ужесточила штрафы за пьяное вождение

Сегодня, 16 февраля, Верховная Рада Украины приняла закон, усиливающий ответственность за управление транспортом в нетрезвом состоянии, а также – за нарушение прочих пунктов Правил дорожного движения (ПДД).

Так, минимальный штраф за нарушение ПДД составит 510 грн. Такую сумму нарушителю придется заплатить за непристегнутый ремень; отсутствие шлема у мотоциклиста; неосвещенный номерной знак; разговор по телефону без гарнитуры за рулем; нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил обгона.

За бегство с места аварии штраф увеличили с 255 до 3 400 грн. Столько же придется выложить за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч.

Водителям, которые не предоставят преимущества во время движения автомобилю «скорой» помощи, полиции или аварийной службы, придется заплатить 680 грн. Создание аварийной ситуации обойдется в 1445 грн, а нарушение правил, которое привело к ДТП,

– в 850 грн.

Езда без водительских прав будет стоить 425 грн, а если прав нет вообще, штраф составит уже 3 400 грн. Если водитель ранее уже был лишен прав и сел за руль без них, его оштрафуют на 20 400 грн.

Если в течение года подобное нарушение повторится, сумма взыскания составит 40 800 грн с лишением права управлять транспортом на срок от пяти до семи лет и с платным изъятием авто.

За вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, теперь вместо 10 200 грн придется заплатить 17 000 грн с лишением водительских прав на год. За повторное аналогичное нарушение в течение года штраф составит 34 000 грн с лишением прав на три года. Если водитель попадется в третий раз – штраф составит уже 51 000 грн с лишением прав на десять лет и конфискацией автомобиля.

Ужесточает закон и наказание за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которого кто-то пострадал. Так, если пострадавший получил травмы средней тяжести, наказание составит до трех лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет. Сегодня за подобное ДТП грозит лишь штраф от 3 400 до 8 500 грн.

Если пострадавший получит тяжелые травмы, водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок от пяти до восьми лет.

В случае смерти потерпевшего виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет и лишение прав на тот же срок. Если жертв пьяного ДТП будет несколько, водитель может сесть на срок от семи до двенадцати лет с лишением прав на срок от семи до десяти лет.

Коснутся изменения в законе и пешеходов. Так, за переход дороги в неположенном месте, вместо 51 грн придется заплатить 255 грн. Велосипедисты за нарушение ПДД заплатят штраф в размере 340 грн. Если нарушение совершено в нетрезвом виде, сумма взыскания увеличится до 680 грн, а за создание аварийной ситуации – до 850 грн.

Как сообщала «Одесская жизнь», утром 5 февраля в Одессе на Молдаванке пьяный водитель без прав сбил двух детей.

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Фото: 2000.ua