Езда подшофе: как в Одессе наказали виновников пьяных ДТП?

Пьяная езда за рулем может обернуться трагедией не только для самого водителя и его близких, но и для совершенно посторонних людей. «Одесская жизнь» узнала, какие были судебные решения по резонансным ДТП, которые произошли в Одессе по вине любителей алкоголя за прошедший год и по настоящее время.

Сбил детей на Молдаванке

Совсем недавно, утром 5 февраля, пьяный 20-летний одессит на «Тойоте», проезжая перекресток Разумовской и Мясоедовской на «красный», столкнулся с микроавтобусом «Форд». От удара легковушку отбросило на 12-летнего мальчика и 11-летнюю девочку – в этот момент они переходили дорогу по «зебре».

В итоге пострадавшие брат с сестрой попали в больницу с черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга и ушибами. Девочка впала в кому.

По факту ДТП открыли дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения). Малиновский районный суд поместил подозреваемого в СИЗО на 55 дней. Однако он может выйти под залог в размере 181,6 тыс. гривен.

Кстати, у парня даже не было прав, а машину он взял покататься у друга.

Трагедия на Хаджибеевской дороге

Еще одна ужасная авария по вине любителя спиртного случилась поздно вечером 9 декабря 2020 года на Хаджибеевской дороге. Тогда 47-летний водитель «Мазды» на большой скорости не справился с управлением и вылетел на обочину. В это время там стояли четверо мужчин. Один из них умер на месте, второй – в больнице. Двое других получили травмы. Погибшими оказались волонтеры христианской миссии «Новая жизнь» Сергей Ковалев и Алексей Бойко.

Полицейские задержали пьяного ездока и открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть людей). Киевский райсуд решил оставить водителя в СИЗО до 2 апреля, хотя адвокат подозреваемого просил домашний арест. В настоящее время продолжается расследование, проводятся экспертизы.

Снес шлагбаум и покалечил двух людей

А эта история произошла 19 января прошлого года на Люстдорфской дороге возле ТЦ «Вузовский». Там 27-летний нетрезвый сотрудник Шевченковского отдела полиции на «Опеле» с болгарскими номерами снес шлагбаум и сбил супругов. В результате ДТП муж с женой попали в больницу с серьезными травмами.

Изначально коп с места аварии скрылся, но потом вернулся. Его коллеги открыли дело по ст. 286 УК Украины, позже с работы парня уволили.

На заседании Киевского районного суда водитель признал свою вину, раскаялся и пообещал, что больше не будет совершать правонарушения. При этом он выплатил пострадавшим в качестве моральной компенсации 47 тысяч гривен. Суд приговорил его к условному сроку на три года с испытательным сроком в один год. Кроме того, ему запретили водить авто в течение двух лет. Также виновник аварии обязан выплатить пострадавшим еще 152 436 гривен.

Разбил сразу пять авто

Ночь 18 февраля 2020 года на улице Ивана и Юрия Лип перестала быть томной, когда по улице проехался пьяный автомобилист на «Мерседесе». В районе дома №34 он влетел в припаркованные «Ниссан», «Тойоту» и «Шкоду». Последняя иномарка от удара зацепила еще одну «Тойоту», а она, в свою очередь, налетела на «Дэу». В итоге пострадали сразу пять машин. При этом сам водитель и его пассажир получили травмы.

В итоге Малиновский районный суд оштрафовал водителя на 10,2 тысяч гривен по ст. 130 ч. 1 КУпАП. Также мужчина должен уплатить судебный сбор в размере 420 гривен. Отметим, виновник ДТП на заседание суда не явился – суд рассматривал дело без него.

Фото: 2000.ua