Ключевые моменты:
- Самая высокая температура ожидается в западных областях Украины — до 38°C.
- На юге страны прогнозируется местами до +35°C.
- Прохладнее всего будет на востоке — более сдержанные +27°C.
- Ослабление жары прогнозируется уже 2–3 июля.
Украина на пике жары
Как сообщила известный синоптик Наталья Диденко, новая неделя начнется с жары, которая, собственно, уже пришла в Украину.
Самой высокой ожидается температура воздуха в западных областях, в понедельник в течение дня до +33+38°C градусов. На севере, в центре и на юге столбики термометров покажут +29+33, а местами показатели поднимутся до +35°C градусов.
В восточных областях предполагается более сдержанная термическая палитра, +27+29 градусов.
Ослабление жары прогнозируется 2-3 июля вместе с визитом атмосферного фронта, который принесет ливни и грозы.
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Как пережить температурный шок
Нынешний всплеск тепла требует повышенного внимания к своему здоровью, особенно со стороны метеозависимых людей. До момента, пока в первых числах июля атмосферный фронт не собьет градус, украинцам советуют соблюдать простые правила безопасности.
Специалисты рекомендуют избегать прямых солнечных лучей, держаться в тени и подальше от раскаленного асфальта.
«Не увлекайтесь ледяными напитками — лучше пить теплый зеленый чай с мятой. Также пригодятся веера, широкополые шляпы, влажные платочки на шею и более легкая пища в рационе», — отмечает Диденко.
Как обезопасить себя и близких от солнечного и теплового удара и что делать, когда это уже произошло, мы спросили у врача общей практики — семейной медицины Екатерины Орищенко.
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