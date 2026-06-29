Ключевые моменты:

Самая высокая температура ожидается в западных областях Украины — до 38°C .

. На юге страны прогнозируется местами до +35°C.

Прохладнее всего будет на востоке — более сдержанные +27°C.

Ослабление жары прогнозируется уже 2–3 июля.

Украина на пике жары

Как сообщила известный синоптик Наталья Диденко, новая неделя начнется с жары, которая, собственно, уже пришла в Украину.

Самой высокой ожидается температура воздуха в западных областях, в понедельник в течение дня до +33+38°C градусов. На севере, в центре и на юге столбики термометров покажут +29+33, а местами показатели поднимутся до +35°C градусов.

В восточных областях предполагается более сдержанная термическая палитра, +27+29 градусов.

Ослабление жары прогнозируется 2-3 июля вместе с визитом атмосферного фронта, который принесет ливни и грозы.

Как пережить температурный шок

Нынешний всплеск тепла требует повышенного внимания к своему здоровью, особенно со стороны метеозависимых людей. До момента, пока в первых числах июля атмосферный фронт не собьет градус, украинцам советуют соблюдать простые правила безопасности.

Специалисты рекомендуют избегать прямых солнечных лучей, держаться в тени и подальше от раскаленного асфальта.

«Не увлекайтесь ледяными напитками — лучше пить теплый зеленый чай с мятой. Также пригодятся веера, широкополые шляпы, влажные платочки на шею и более легкая пища в рационе», — отмечает Диденко.

Как обезопасить себя и близких от солнечного и теплового удара и что делать, когда это уже произошло, мы спросили у врача общей практики — семейной медицины Екатерины Орищенко.

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