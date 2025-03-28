Прогноз погоды в Одессе на 29 марта
Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 8-10°C тепла, днем 11-13°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 29 марта
Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 5-10°C тепла, днем 10-15°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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