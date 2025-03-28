Прогноз погоды в Одессе на 29 марта

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-10°C тепла, днем 11-13°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 29 марта

Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°C тепла, днем 10-15°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме