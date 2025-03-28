На Привозе в марте

Сколько весит дождик?

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Покупатели на Привозе

Женщина – продавщице:

– А что это у вас за огурцы такие?

– Какие?

– В каплях. Мокрые. Вы их чем поливали?

– Женщина, да что вы говорите?! Зачем мне их поливать? Это же дождь…

– Ага, это огурцы с дождиком? Поэтому они у вас дороже, чем рядом? И весят больше?

– У меня?! Дороже?! Да у меня самые дешевые!

– Это потому, что с дождиком?..

Ну а что с ценами на все остальное – «с дождиком» и без него?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Одесский Привоз: овощи, цены

 

  • картофель – 25-45 грн;
  • лук – 25-40 грн;
  • помидоры – 60-140 грн;
  • свекла – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 90-130 грн;
  • сладкий перец – 60-120 грн;
  • баклажаны – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • редис – 25-65 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн.

Цены на овощи на Привозе

Редиска на одесском Привозе

Одесский Привоз: цены на картошку и лук

Зелень на одесском Привозе

Читайте также: Ранние овощи и фрукты: чем они опасны для здоровья и как их правильно покупать

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

Фрукты на Привозе

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарины – 50-90 грн;
  • апельсины – 50-90 грн.

Одесский Привоз: цены на фрукты

Хурма и мандарины на Привозе

Овощи и фрукты на Привозе

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 50-90 грн;
  • брынза – 200-300 грн;
  • творог – 80-150 грн.

Привоз, цены на яйца

Привоз, молочный корпус

Привоз, мясо и колбасы

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Свинина

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 200-230 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Цены на рыбу на Привозе

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

Читайте также и сравнивайте: «Какая нежная реклама!»: атмосфера и цены на одесском Привозе 21 марта (фоторепортаж).

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