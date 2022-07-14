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Шторм у одесского берега вынес на пляж морскую мину

Шторм у одесского берега вынес на пляж морскую мину

14 июля у берега на одном из пляжей Одесской области обнаружили морскую мину.

Об этом сказано в официальной информации от Оперативного командования «Юг».

После шторма море продолжает преподносить опасные сюрпризы. В прибрежных водах одного из пляжей Одесской области обнаружена морская мина, дрейфующая в нескольких метрах от берега.

Специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил ВСУ организуют контролируемое обезвреживание и уничтожение морской «путешественницы»,

— говорится в сообщении военных.

Сейчас, когда идет война с российскими агрессорами, морские мины частые гости на пляжах Одессы и области. Так, 8 июля саперами ВМС ВСУ были уничтожены сразу две мины. Причем одну из них прибило течением аж в Днестровский лиман.

Из-за минной опасности посещать пляжи, а тем более купаться в воде, запрещено. Но украинцы часто игнорируют правила безопасности, что приводит даже к смертельным случаям.

Последний трагический случай произошел 2 июля, когда на пляже в Каролино-Бугазе от подрыва на мине погиб мужчина.

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