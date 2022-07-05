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Заборы не могут удержать пляжников: те пробираются к морю и тащат туда детей (фото, видео)

Заборы не могут удержать пляжников: те пробираются к морю и тащат туда детей (фото, видео)

Отдыхающие на одесских пляжах упорно лезут в воду, не смотря на риск стать жертвой подрывам мины. И даже заборы, установленные для безопасности людей, их не останавливают.

Купаться в Ченом море сейчас опасно, как и находится у кромки воды. Там мины, которые прибивает к берегу. Можно натолкнуться на одну из таких. Еще мина может взорваться самопроизвольно. При этом могут пострадать люди, находящиеся не только в воде, но и на берегу.


Поэтому на многих одесских пляжах установили заборы из сетки – чтобы ограничить доступ к воде и обезопасить отдыхающих. То тем все ни по чем. Они пробираются к морю под сетками, рискуя своей жизнью. И что еже хуже, некоторые тащат за собой детей.

ребенок на пляже проходит под забором

пляжный забор
пляжный забор
пляжный забор

Напомним, что  в субботу, 2 июля 2022 года, на одном из пляжей в Одесской области во время купания подорвался мужчина.

Похожий случай уже имел место в июне, когда на одном из пляжей в Одесской области подорвался на мине мужчина, который пришел отдыхать с семьей.

Ранее областное управление ГСЧС сообщило, что из-за большого количества взрывоопасных предметов в акватории и угрозы с моря пляжи в Одесской области открывать не будут.

Фото: «Думская», Novyny.live; видео: Novyny.live

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Редакция ПРОФИЛЬ

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