Шторм сорвал мины и несет их к берегу

Мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу. Одесситов предупреждают об опасности.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Штормовая погода в северо-западной части Черного моря создает предпосылки к усилению активности движения вражеских мин. Мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу.

Опасность отдыха в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, — сообщает ОК «Юг».

Отметим, на пляжах в Одессе установили таблички, информирующие об опасности отдыха.

Напомним, что 15 июля в Одесской области пляжник остался без головы после подрыва на мине.

Ранее мы уже сообщали о двух случаев гибели плавающих в море отдыхающих:

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