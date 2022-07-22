Шторм сорвал мины и несет их к берегу

Мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу. Одесситов предупреждают об опасности.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Штормовая погода в северо-западной части Черного моря создает предпосылки к усилению активности движения вражеских мин. Мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу.
Опасность отдыха в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, — сообщает ОК «Юг».
Отметим, на пляжах в Одессе установили таблички, информирующие об опасности отдыха.
Напомним, что 15 июля в Одесской области пляжник остался без головы после подрыва на мине.
Ранее мы уже сообщали о двух случаев гибели плавающих в море отдыхающих:
- На пляже в Каролино-Бугазе подорвался отдыхающий
- Смерть на одесском пляже: мужчина пошел купаться и подорвался