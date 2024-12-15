Новости Одессы и Одесской области

Шторм не «отпустит» Одессу и в понедельник: прогноз погоды на 16 декабря

Шторм не «отпустит» Одессу и в понедельник: прогноз погоды на 16 декабря

По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 16 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области продолжит действовать штормовое предупреждение: в регионе ожидаются порывы западного ветра до 15-20 м/с.

В одесской мэрии вновь призывают горожан по возможности ограничить перемещения и поездки, а также не бросать свои автомобили под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями, поскольку из-за сильного порывистого ветра не исключено падение веток и даже целых деревьев и кабелей электропередачи.

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Помимо этого, не стоит забывать и о том, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, и вполне вероятен срыв морских мин с якорей и прибивка их к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Одесситов настоятельно просят ни в коем случае не трогать найденные в пляжной зоне подозрительные предметы. В случае обнаружения морской мины либо похожих предметов необходимо безотлагательно оповестить о находке соответствующие службы по номеру 102.

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Прогноз погоды в Одессе на 16 декабря

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер западный, 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью 0-2°С тепла, днем она поднимется до 5-7°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 16 декабря

По Одесской области в понедельник облачно с прояснениями. Днем местами небольшие осадки. Ночью и утром местами гололедица.

Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 2-7°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром местами гололедица.

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