Шторм не відпустить Одесу і в понеділок: прогноз погоди на 16 грудня

В одеській мерії знову закликають містян по можливості обмежити переміщення та поїздки, а також не залишати свої автомобілі під деревами та лініями електропередач і обережно пересуватися під деревами, оскільки через сильний поривчастий вітер не виключено падіння гілок і навіть цілих дерев та кабелів електропередач.

Крім того, не варто забувати і про те, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, і цілком ймовірний зрив морських мін з якорів та їх прибивання до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

Одеситів наполегливо просять у жодному разі не чіпати знайдені у пляжній зоні підозрілі предмети. У разі виявлення морської міни або схожих предметів необхідно негайно повідомити про знахідку відповідні служби за номером 102.

Прогноз погоди в Одесі на 16 грудня

В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер західний, 9-14 м/с з поривами до 15-20 м/с.

Температура вночі 0-2°С тепла, вдень підніметься до 5-7°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 16 грудня

По Одеській області у понеділок хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликі опади. Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 2-7°С тепла.

На автошляхах області видимість добра, вночі та вранці місцями ожеледиця.

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