Школы и садики Одесщины переходят на дистанционное обучение: подробности

В связи с непогодой, которая бурлит на протяжении последних суток в северных районах Одесской области и постепенно надвигается на юг, все учебные заведения Одесской области 9 и 10 января будут работать дистанционно.
О соответствующем распоряжении сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В сообщении говорится, что из-за ухудшения погодных условий, которые до конца дня только усилятся, в Одесской области все учебные заведения переходят на дистанционный формат работы.
Это осуществляется с целью сохранения здоровья детей и обеспечения надлежащей организации образовательного процесса.
Также глава Одесской ОВА добавил, что в детских садах и школах будут работать очередные группы.
Однако, уважаемые родители, если есть такая возможность — оставьте детей дома, —
подчеркнул Олег Кипер.
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О возобновлении очного образовательного процесса в Одесской ОВА и департаменте образования сообщат дополнительно.
Педагоги имеют опыт работать в экстремальных условиях, даже без света, поэтому, не сомневаюсь, что справимся, —
написал директор департамента образования и науки Одесской ОВ Александр Лончак.