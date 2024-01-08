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Школы и садики Одесщины переходят на дистанционное обучение: подробности

Школы и садики Одесщины переходят на дистанционное обучение: подробности

В связи с непогодой, которая бурлит на протяжении последних суток в северных районах Одесской области и постепенно надвигается на юг, все учебные заведения Одесской области 9 и 10 января будут работать дистанционно.

О соответствующем распоряжении сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В сообщении говорится, что из-за ухудшения погодных условий, которые до конца дня только усилятся, в Одесской области все учебные заведения переходят на дистанционный формат работы.

Это осуществляется с целью сохранения здоровья детей и обеспечения надлежащей организации образовательного процесса.

Также глава Одесской ОВА добавил, что в детских садах и школах будут работать очередные группы.

Однако, уважаемые родители, если есть такая возможность — оставьте детей дома, —

подчеркнул Олег Кипер.

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О возобновлении очного образовательного процесса в Одесской ОВА и департаменте образования сообщат дополнительно.

Педагоги имеют опыт работать в экстремальных условиях, даже без света, поэтому, не сомневаюсь, что справимся, —

написал директор департамента образования и науки Одесской ОВ Александр Лончак.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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