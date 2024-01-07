На Одессу и область надвигается непогода: как будут работать школы и садики

Об этом сообщила глава департамента образования одесской мэрии Елена Буйневич.

«Уважаемые родители и коллеги, мы готовимся к возможному переходу на дистанционное. В случае неблагоприятных погодных условий просим воздержаться от перемещений по улицам. Классные руководители сообщат о подключении к онлайн-урокам»,

– написала чиновница у себя в Facebook.

Она также добавила, что детские сады в эти дни будут принимать детей в режиме дежурных групп.

«Повторяю: в случае действительно непогоды, если передвигаться по улицам будет опасно. Так что ждем дополнительных сообщений из школы и садика и смотрим на погоду»,

– добавила Буйневич.

Как сообщалось ранее, сегодня, 7 января, в Одессе и области может резко ухудшиться погода. По прогнозам синоптиков, вероятен мороз, гололедица, налипание мокрого снега и сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Фото 24 канала