На Одессу и область надвигается непогода: как будут работать школы и садики

По прогнозам, в период с 7 по 9 января в Одессе и Одесской области вероятны сложные погодные условия. В этой связи родителям школьников следует быть готовыми к тому, что школы временно перейдут на дистанционное обучение.
Об этом сообщила глава департамента образования одесской мэрии Елена Буйневич.
«Уважаемые родители и коллеги, мы готовимся к возможному переходу на дистанционное. В случае неблагоприятных погодных условий просим воздержаться от перемещений по улицам. Классные руководители сообщат о подключении к онлайн-урокам»,
– написала чиновница у себя в Facebook.
Она также добавила, что детские сады в эти дни будут принимать детей в режиме дежурных групп.
«Повторяю: в случае действительно непогоды, если передвигаться по улицам будет опасно. Так что ждем дополнительных сообщений из школы и садика и смотрим на погоду»,
– добавила Буйневич.
Как сообщалось ранее, сегодня, 7 января, в Одессе и области может резко ухудшиться погода. По прогнозам синоптиков, вероятен мороз, гололедица, налипание мокрого снега и сильные порывы ветра до 15-20 м/с.
Фото 24 канала