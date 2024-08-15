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Шкільні укриття в Одесі: як змінилася ситуація на третій рік війни

Шкільні укриття в Одесі: як змінилася ситуація на третій рік війни

У школах Одеси триває ремонт шкільних укриттів, щоб до початку нового навчального року близько 70 тисяч дітей мали можливість обрати очне навчання.

В Одесі зі 120 шкіл міського підпорядкування власне укриття мають 92 заклади. Ще 25 шкіл через особливості ландшафту використовують укриття закладів, які розташовані поруч. А три школи можуть працювати лише дистанційно.

Про це повідомили в міському департаменті освіти і науки.

Наразі триває ремонт укриттів у 32 школах: фахівці розширюють площі, ремонтують підлоги, облаштовують вентиляцію, туалети, вхідні групи тощо.

шкільне укриття

Це дасть можливість майже 70 тисячам одеських школярів обрати очне навчання.

шкільне укриття

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«Це титанічна праця невеликих ремонтних бригад, наших КУ і, звісно, директорів, заступників з господарської, технічного персоналу, педагогів і всієї нашої спільноти», – зазначила директорка Департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

шкільне укриття

Але всі проблеми з укриттями, як і раніше, не вирішені, оскільки постійно змінюються норми і вимоги до них, каже чиновниця.

«Не сваріть директора своєї школи, якщо укриття маленьке або його немає. Це не його вина. Не він обирав місце розташування школи. Не він змінює правила і вимоги. Це несправедливо. Усі, хто укриття мати може, їх мають», – підсумувала Олена Буйневич.

шкільне укриття

Нагадаємо, на початок літа 2023 року в Одесі працювало 67 укриттів, відремонтованих у закладах освіти, а ще 24 заклади приймали школи та садочки за договором.

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