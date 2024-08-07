Школа Одесской области ищет подрядчика для строительства противоядерного бункера

Полноценное противорадиационное укрытие планируют построить для школы села Выпасное Белгород-Днестровского района Одесской области. Работы оценили в 41,4 млн гривен, но желающих пока не нашлось.
Выпаснянский лицей Мологовского сельсовета объявил повторный тендер на строительство противорадиационного убежища, которое будет вмещать 200-250 человек.
Предыдущий раз подрядчика на выполнение работ стоимостью 41,38 млн грн искали в июле. Однако тогда тендер провалился из-за того, что в нем никто так и не принял участия.
Начало аукциона запланировано на 19 августа.
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Укрытие разместят на месте школьного туалета и пожарного резервуара. Победитель тендера должен будет выбрать почти 3 тысячи кубометров земли, залить железобетонные стены и перекрытия, сделать термо- и гидроизоляцию. Провести водопровод и канализацию.
Убежище будет вкопано в землю на глубину два метра. Толщина железобетонных стен будет достигать 30 см, на объекте планируют установить бронированные двери, систему вентиляции, в нем предусмотрен медпункт и помещение для проведения школьных уроков.
Сдача объекта запланирована до 1 августа 2025 года.
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