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Школа Одеської області шукає підрядника для будівництва протиядерного бункера

Школа Одеської області шукає підрядника для будівництва протиядерного бункера

Повноцінне протирадіаційне укриття планують побудувати для школи села Випасне Білгород-Дністровського району Одеської області. Роботи оцінили в 41,4 млн гривень, але охочих поки що не знайшлося.

Випаснянський ліцей Мологівської сільради оголосив повторний тендер на будівництво протирадіаційного сховища, що вміщуватиме 200-250 осіб.

бункер

Попередній раз підрядника на виконання робіт вартістю 41,38 млн грн шукали в липні. Однак тоді тендер провалився через те, що в ньому ніхто так і не взяв участі.

Початок аукціону заплановано на 19 серпня.

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Укриття розмістять на місці шкільного туалету та пожежного резервуару. Переможець тендеру повинен буде вибрати майже 3 тисячі кубометрів землі, залити залізобетонні стіни та перекриття, зробити термо- та гідроізоляцію. Провести водопровід і каналізацію.

Сховище буде вкопано в землю на глибину два метри. Товщина залізобетонних стін сягатиме 30 см, на об’єкті планують встановити броньовані двері, систему вентиляції, у ньому передбачено медпункт і приміщення для проведення шкільних уроків.

Об’єкт планується завершити до 1 серпня 2025 року.

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