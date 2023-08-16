Шоста спроба продати порт на Одещині знову невдала: тепер продаватимуть інакше

Вчора, 15 серпня, вшосте провалилися торги з продажу Білгород-Дністровського порту. шоста спроба торгів. Продати ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» не вдалося через відсутність учасників. Наступний аукціон з приватизації порту проведуть за голландським форматом.

За даними в системі Prozorro, наступний аукціон з продажу призначено на 23 серпня, заявки почали приймати 14 серпня.

Стартова ціна лота залишилася незмінною з минулих торгів — 92,46 млн грн. Гарантійний внесок участі в аукціоні у цьому випадку становитиме 18,4 млн грн.

І вже наступного разу проведуть голландський аукціон. Якщо учасники традиційного англійського аукціону поступово збільшують стартову вартість лота, і перемагає той, хто запропонує найвищу ціну. То особливість голландського аукціону полягає в тому, що стартова ставка — найвища, її знижують до тієї суми, яку згоден заплатити покупець.

Нагадаємо, що вперше Білгород-Дністровський порт спробували продати на аукціоні 3 березня 2023 року. Стартова ціна складала 184 млн 900 тисяч грн, але жодного охочого не виявилося.

Вдруге торги стартували з 93,7 млн грн в березні 2023 року. Переможець заявив ціну 220 млн грн, але гроші так і не вніс. І втратив при цьому гарантійний внесок у розмірі 18,7 млн грн разом із правом брати участь у торгах за цей об’єкт.

Наступні спроби були невдалі через відсутність охочих придбати об’єкт.

Нагадаємо, що в Білгороді-Дністровському впроваджують систему дистанційного відкриття укриттів під час сигналу «Повітряна тривога».