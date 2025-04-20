Фото дня: на улице Торговой

Прогноз погоды в Одессе на 21 апреля

Шукаємо менеджера з продажу реклами

По Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-11°С тепла, днем она поднимется до 15-17°С.

Читайте также: Где спрятался настоящий одесский дворик? В гастрономе на Дерибасовской! (фоторепортаж)

Прогноз погоды в Одесской области на 21 апреля

По Одесской области в понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°С тепла, днем 20-25°С, в прибрежной зоне 15-17°С.

На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500 м.

Выбор редакции: Женщины под камышовой крышей: истории силы, выживания и любви к селу на севере Одесщины.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме