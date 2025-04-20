Прогноз погоды в Одессе на 21 апреля
По Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 9-11°С тепла, днем она поднимется до 15-17°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 21 апреля
По Одесской области в понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Утром местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 7-12°С тепла, днем 20-25°С, в прибрежной зоне 15-17°С.
На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500 м.
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