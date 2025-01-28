Как сообщил заместитель Одесского городского головы Александр Филатов, вследствие вражеской атаки в Киевском районе повреждено около 10-ти домов, выбито около 900 окон.

Немного меньше пострадала жилая многоэтажка в Приморском районе – там повреждено около 15 квартир и около 50 окон.

На местах работают оперативные штабы. Сотрудники райадминистраций продолжают принимать заявления от владельцев поврежденных квартир на получение материальной помощи по программе «Несокрушимая Одесса» и предоставляют консультации по получению компенсации за поврежденные окна и двери.

«Кстати, уже собрано около 100 заявлений и обходы будут продолжаться до поздней ночи», – добавил заместитель городского головы.

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Коммунальные службы помогают убирать территорию от обломков сбитых «шахедов». Работы продолжатся и завтра.

Напомним, ранним утром 28 января враг атаковал Одессу крылатой ракетой и ударными беспилотниками. Ракету удалось сбить, а в результате падения обломков сбитых дронов были повреждены жилые дома и школа, сгорели десятки автомобилей есть пострадавшие.

Фото Игоря Казанжи, видео Думская, 1