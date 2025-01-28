Воздушная тревога началась около 4:30 и длилась около двух часов. Как сообщают мониторинговые паблики, российские дроны залетали с моря. Взрывы слышали в пригороде — район Черноморска/Авангарда, также громко было в районе Таирово. Работала противовоздушная оборона.

«По предварительной информации в результате атаки БпЛА есть повреждения жилых домов и зафиксировано возгорание 4-х легковых автомобилей. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — сообщил в Telegram мэр Одессы Геннадий Труханов.

Точная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.