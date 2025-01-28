По информации ГСЧС Одесской области, в одном из районов города горели 10 легковых автомобилей, повреждено остекление в трех 9-этажных жилых домах, расположенных рядом.

По еще одному адресу пострадали квартиры на 18-м этаже 20-этажки без последующего горения, из заблокированной квартиры на 19-м этаже спасен один человек.

В пресс-службе Одесского горсовета сообщили, что жильцы пострадавших квартир могут подать заявления на материальную помощь и получить материалы для временного закрытия проемов.

Киевский район

Жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в оперативный штаб, или звонить в Киевскую районную администрацию по телефону: (048) 740-76-40.

Сотрудники райадминистрации принимают заявления на оформление материальной помощи по программе «Незламна Одеса», и предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления по программе еВідновлення.

Приморский район

Оперативный штаб развернут в помещении ЖК, который поврежден сегодня ночью.

Жители могут обращаться за помощью и консультацией в оперативный штаб, или звонить в Приморскую районную администрацию по телефону: (048) 705-75-00, или на горячую линию райадминистрации 0667369501.

Сотрудники райадминистрации принимают заявления на оформление материальной помощи по программе «Незламна Одеса» и предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления по программе еВідновлення.

Как сообщала “Одесская жизнь”, сегодня утром враг атаковал ударными беспилотниками и ракетой Одессу и район. В результате работы ПВО, вражеская ракета была уничтожена. Обломками сбитых БпЛА было повреждено остекление в четырех жилых многоэтажках и пяти дачных домах. В результате атаки повреждения получила одна из школ города.

Всего, по данным Воздушных сил Украины, этой ночью россияне атаковали Украину 100 дронами типа «Shahed» и имитаторами. Сбито 65 беспилотников, 28 потеряли локацию без последствий.