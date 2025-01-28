Корреспондент “Одесской жизни” побывал на месте воздушного удара.
В результате вражеской атаки повреждены жилые дома и школа. В одном из жилых комплексов разрушены части квартир на 18 и 19 этажах, выбиты окна.
По предварительным данным мэрии, в Киевском районе повреждено более 900 окон в 10 домах. Сейчас коммунальщики помогают людям закрывать оконные проемы пленкой и ОСБ-листами.
Повреждены несколько десятков автомобилей, из которых по меньшей мере 6 автомобилей полностью сгорели.
На месте атак развернуты оперативные штабы, где можно подать документы на получение материальной помощи из городского бюджета и по программе еВідновлення.
Больше фотографий пострадавших квартир одесситов смотрите в Телеграм-канале «Одеське життя».