Корреспондент “Одесской жизни” побывал на месте воздушного удара.

В результате вражеской атаки повреждены жилые дома и школа. В одном из жилых комплексов разрушены части квартир на 18 и 19 этажах, выбиты окна.

По предварительным данным мэрии, в Киевском районе повреждено более 900 окон в 10 домах. Сейчас коммунальщики помогают людям закрывать оконные проемы пленкой и ОСБ-листами.

Повреждены несколько десятков автомобилей, из которых по меньшей мере 6 автомобилей полностью сгорели.

На месте атак развернуты оперативные штабы, где можно подать документы на получение материальной помощи из городского бюджета и по программе еВідновлення.

Больше фотографий пострадавших квартир одесситов смотрите в Телеграм-канале «Одеське життя».