Як повідомив заступник Одеського міського голови Олександр Філатов, внаслідок ворожої атаки в Київському районі пошкоджено близько 10 будинків, вибито близько 900 вікон.

Трохи менше постраждала житлова багатоповерхівка у Приморському районі – там пошкоджено близько 15 квартир і близько 50 вікон.

На місцях працюють оперативні штаби. Співробітники райадміністрацій продовжують приймати заяви від власників пошкоджених квартир на отримання матеріальної допомоги за програмою «Незламна Одеса» і надають консультації з отримання компенсації за пошкоджені вікна та двері.

«До речі, вже зібрано близько 100 заяв, і обходи триватимуть до пізньої ночі», – додав заступник міського голови.

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Комунальні служби допомагають прибирати територію від уламків збитих «шахедів». Роботи продовжаться і завтра.

Нагадаємо, рано вранці 28 січня ворог атакував Одесу крилатою ракетою та ударними безпілотниками. Ракету вдалося збити, а внаслідок падіння уламків збитих дронів було пошкоджено житлові будинки та школу, згоріли десятки автомобілів, є постраждалі.

Фото Ігоря Казанжі, відео Думська, 1