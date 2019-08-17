Сепаратисты, фигурировашие в деле “2 мая” в Одессе, могут выйти на свободу под залог

Центральный районный суд Николаева продлил срок содержания под стражей Сергею Долженкову и Евгению Мефедову. Они подозреваются в сепаратизме и антигосударственной деятельности. При этом суд оставил им возможность выйти на свободу под залог.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении ареста подозреваемым до 12 октября включительно и определил размер залога – 153 тыс. 680 гривен каждому.
В то же время суд отклонил ходатайство народного депутата Украины Николая Скорика, который ранее просил отдать ему на поруки С.Долженкова. Также суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника, которая просила избрать в отношении обвиняемого меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Кроме того, суд продолжил допрос свидетелей – был допрошен начальник Заводского отделения полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Суд объявил перерыв до 28 августа, для вызова свидетелей.
Напомним, ранее “Одесская жизнь” писала о событиях 2 мая и спустя 5 лет после трагедии анализировала мифы вокруг тех событий.
Фото: пресс-служба суда
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