fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Сепаратисты, фигурировашие в деле “2 мая” в Одессе, могут выйти на свободу под залог

Сепаратисты, фигурировашие в деле “2 мая” в Одессе, могут выйти на свободу под залог

Центральный районный суд Николаева продлил срок содержания под стражей Сергею Долженкову и Евгению Мефедову. Они подозреваются в сепаратизме и антигосударственной деятельности. При этом суд оставил им возможность выйти на свободу под залог.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении ареста подозреваемым до 12 октября включительно и определил размер залога – 153 тыс. 680 гривен каждому.

В то же время суд отклонил ходатайство народного депутата Украины Николая Скорика, который ранее просил отдать ему на поруки С.Долженкова. Также суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника, которая просила избрать в отношении обвиняемого меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Кроме того, суд продолжил допрос свидетелей – был допрошен начальник Заводского отделения полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Суд объявил перерыв до 28 августа, для вызова свидетелей.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” писала о событиях 2 мая и спустя 5 лет после трагедии анализировала мифы вокруг тех событий.

Фото: пресс-служба суда

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

1 комментарий
Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

1
Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
нищий народ
Гость
нищий народ

Коли будут судити бандитів, яки вбили и спалили таку кількість людей в Одесі?

Голос за0Голос против  Ответить
36 секунд назад

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить