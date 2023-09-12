Новости Одессы и Одесской области

Семья погибшего защитника из Одесщины приобрела дрон для его побратимов (фото)

Семья погибшего защитника из Одесщины приобрела дрон для его побратимов (фото)

36-я бригада морской пехоты получила «Мавик» от семьи своего побратима Михаила Марчишина-Завадского, погибшего весной 2023 года.

Об этом сообщила волонтер Катерина Ножевникова.

По ее словам, морпехи из 36-й бригады получили 6 «Мавиков» — 5 от БФ «Копорация монстров» и один от родственников погибшего воина.

Дрони 36-й бригаді

Михаил родился в Рени 11.04.1985 года. Посвятил свою жизнь учению и спорту — стремился все знать и уметь.

Благодаря настойчивости и трудолюбию в 2010 году он стал чемпионом Украины по пауэрлифтингу.

Но война внесла свои коррективы в жизнь спортсмена — прошел строевую подготовку в Великобритании, Польше и Украине.

На старте своего военного пути получил звание младшего сержанта в составе десантно-штурмового подразделения 36-й бригады морской пехоты. За ум и широкий кругозор получил позывной «Доцент», но все побратимы называли его «Лексус».

Непосредственно участвовал во многих боевых выходах и был награжден отличием «Стальной крест» за участие в эвакуации раненых.

Затем перешел в 3-ю ОШБ на должность пулеметчика и принял участие в обороне Бахмута.

Михайло Марчишин-Завадський

31.03.23 Михаил Лексус погиб на поле боя.

А его сестра и семья приобрели этот дрон и 11.09.23 «Лексус» вернулся в свою первую бригаду, —

написала Екатерина Ножевникова.

Также волонтер обратилась к украинцам с призывом приобщаться к сборам на дроны, потому что без них ребятам на фронте очень тяжело.

Не важно как — покупайте сами, помогайте собирающим волонтерам; делайте донаты на фонды. Как угодно, но главное – помогайте, —

добавила она.

Читайте также: Одесситы могут помочь защитить порты Дуная: как это сделать

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить