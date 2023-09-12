Семья погибшего защитника из Одесщины приобрела дрон для его побратимов (фото)

36-я бригада морской пехоты получила «Мавик» от семьи своего побратима Михаила Марчишина-Завадского, погибшего весной 2023 года.

Об этом сообщила волонтер Катерина Ножевникова.

По ее словам, морпехи из 36-й бригады получили 6 «Мавиков» — 5 от БФ «Копорация монстров» и один от родственников погибшего воина.

Михаил родился в Рени 11.04.1985 года. Посвятил свою жизнь учению и спорту — стремился все знать и уметь.

Благодаря настойчивости и трудолюбию в 2010 году он стал чемпионом Украины по пауэрлифтингу.

Но война внесла свои коррективы в жизнь спортсмена — прошел строевую подготовку в Великобритании, Польше и Украине.

На старте своего военного пути получил звание младшего сержанта в составе десантно-штурмового подразделения 36-й бригады морской пехоты. За ум и широкий кругозор получил позывной «Доцент», но все побратимы называли его «Лексус».

Непосредственно участвовал во многих боевых выходах и был награжден отличием «Стальной крест» за участие в эвакуации раненых.

Затем перешел в 3-ю ОШБ на должность пулеметчика и принял участие в обороне Бахмута.

31.03.23 Михаил Лексус погиб на поле боя.

А его сестра и семья приобрели этот дрон и 11.09.23 «Лексус» вернулся в свою первую бригаду, —

написала Екатерина Ножевникова.

Также волонтер обратилась к украинцам с призывом приобщаться к сборам на дроны, потому что без них ребятам на фронте очень тяжело.

Не важно как — покупайте сами, помогайте собирающим волонтерам; делайте донаты на фонды. Как угодно, но главное – помогайте, —

добавила она.

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