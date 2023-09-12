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Родина загиблого захисника з Одещини придбала дрон для його побратимів (фото)

Родина загиблого захисника з Одещини придбала дрон для його побратимів (фото)

36 бригада морської піхоти отримала “Мавік” від родини свого загиблого побратима Михайла Марчишина-Завадського, який загинув навесні 2023 року.

Про це повідомила волонтерка Катерина Ножевнікова.

За її словами, морпіхи з 36-тої бригади отримали 6 “Мавіків” – 5 від БФ “Копорація монстрів” і один від родичів загиблого воїна.

Дрони 36-й бригаді

Михайло народився в Рені 11.04.1985 року. Присвятив своє життя навчанню і спорту — прагнув усе знати й все вміти.

Завдяки наполегливості та працьовитості у 2010 він став чемпіоном України по паверліфтингу.

Але війна внесла свої корективи в життя спортсмена — пройшов вишкіл у Великій Британії, Польщі та Україні.

На старті свого військового шляху отримав звання молодшого сержанта у складі десантно-штурмового підрозділу 36-ї бригади морської піхоти. За розум та широкий кругозір отримав позивний “Доцент”, але всі побратими називали його “Лексус”.

Безпосереднього брав участь в багатьох бойових виходах та також був нагороджений відзнакою «Сталевий хрест» за участь в евакуації поранених.

Потім перейшов до 3-ї ОШБ на посаду кулеметника і взяв участь в обороні Бахмута.

Михайло Марчишин-Завадський

31.03.23 Михайло «Лексус» загинув на полі бою.

А його сестра та родина придбали цей дрон і 11.09.23 Лексус повернувся до своєї першої бригади, –

написала Катерина Ножевнікова.

Також волонтерка звернулася до українців із закликом долучатися до зборів на дрони, бо без них хлопцям на фронті дуже важко.

Не важливо як — купуйте самі, допомагайте волонтерам, які збирають; робіть донати на фонди. Як завгодно, але головне – допомогайте, –

додала вона.

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