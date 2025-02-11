Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Происшествие произошло несколько дней назад. Тело мужчины утром обнаружила случайная прохожая и позвонила в полицию.

Полицейские выяснили, что накануне ночью двое знакомых употребляли алкогольные напитки на площадке между домами. В разгар хмельных посиделок младший по возрасту мужчина не нашел своего кошелька и начал обвинять в краже 43-летнего друга, набросился на него и до смерти забил стеклянной бутылкой, ногами и кулаками.

Подозреваемого разыскали неподалеку от места убийства и задержали. При обыске у него нашли кошелек, который он не заметил в своем кармане и считал похищенным.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

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