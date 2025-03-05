Об этом сообщили в полиции Одесской области.
В конце января возле жилых домов в Хаджибейском районе мужчина поджег пять баков для сбора мусора и убежал. Пожар увидели местные жители и вызвали спасателей, которые потушили пламя.
В результате пожара было уничтожено коммунальное имущество на сумму более 33,5 тысяч грн.
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Поджигателем оказался 52-летний одессит. Он пояснил полицейским, что был раздражен после ссоры с сожительницей и поджег контейнеры для мусора.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном поджоге чужого имущества по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
Обвинительный акт в отношении одессита уже в суде.
Как сообщала “Одесская жизнь”, одесситка добилась компенсации от городских властей за поврежденное авто, которое пострадало из-за трухлявого дерева.