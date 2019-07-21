Страна непуганых педофилов: как в Украине будут наказывать насильников?

Многих украинцев охватила паника после многочисленных случаев насилия над детьми. Последние недели несут шокирующие новости: чуть ли не каждый день появляются сообщения о пропажах, изнасилованиях, убийствах детей.

Осторожно, педофилы!

Согласно исследованию Совета Европы, которое проводилось полтора года назад, 21% опрошенных в Украине детей подвергались сексуальному насилию. С развитием интернет-технологий детей все чаще вовлекают в порно- и секс-индустрию, они становятся легкой добычей педофилов. При этом риск стать их жертвой не связан с социальным статусом и уровнем достатка семьи – угроза сексуального насилия одинакова для всех детей.

Даже следователи с многолетним стажем и криминалисты бьют тревогу и призывают возвести защиту детей в ранг национальных приоритетов. Что уж говорить о родителях?

Разгневанные и испуганные родители стали более бдительны – развешивают в объявления в парках, где, предположительно, орудует маньяк; чаще присоединяются к группам по поиску пропавших детей; активно объединяются в социальных сетях в сообщества по защите детей. Наиболее результативной такая активность стала в сборе подписей под петицией об ужесточении наказания для насильников. Эту петицию на сайте Верховной Рады поддержали 28,5 тысяч украинцев. Документом (проект №6607) предлагалось: ввести единый реестр лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей; усилить ответственность за подобные преступления; предусмотреть добровольную химическую кастрацию за половые преступления против ребенка или при диагнозе «педофилия».

Как отреагировал парламент?

Участившиеся случаи сексуального насилия над детьми подстегнули народных депутатов ужесточить наказание за такие преступления.

11 июля Верховная Рада приняла закон о принудительной химической кастрации за изнасилование детей. Теперь, помимо лишения свободы, за изнасилование малолетних преступникам будут вводить антиандрогенные препараты – химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность. Эта мера не будет применяться к осужденным в возрасте до 18 лет и старше 65 лет.

Кроме того, парламент усилил ответственность за изнасилование несовершеннолетних для преступников, увеличив наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет (сейчас до 12 лет). При этом насильникам будет установлен пожизненный административный надзор полиции.

В тот же день парламент принял пока только в первом чтении законопроект, которым предлагается создать Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей. Предполагается, что реестр будет предотвращать повторение таких преступлений путем доступа к нему тех людей, на которых возложены обязанности по воспитанию детей. Что собой представляет такой реестр и насколько эффективным он может быть, пыталась разобраться «Одесская жизнь».

Открытый или закрытый реестр?

Единый реестр – электронная база с информацией о месте жительства осужденного, его преступлении, виде уголовного наказания и фактически отбытого им наказания, информацию о применении к лицу химической кастрации или об уклонении от нее.

Закрытым реестром называется такая база данных, доступ к которой имеют только полиция и прокуратура.

В нынешней версии законопроекта предусмотрен полузакрытый реестр педофилов. Это означает, что информацию об осужденных насильниках смогут получать не только правоохранители, но и руководители учреждений, работающих с детьми. То есть человек, который будет устраиваться на работу в детские учреждения, будет проверяться через этот реестр.

Однако руководство Нацполции считает, что нужно стремиться законодательно закрепить открытую базу данных.

“Ссылаясь на свой опыт – более 20 лет работы с лицами, которые, в том числе, совершали половые преступления в отношении детей, могу сказать, что можно посадить того, кто изнасиловал ребенка и на 10, 20, 25 лет или пожизненно … Но это не исправит ситуацию. Для насильника самое страшное – стать узнаваемым. Ведь когда человек узнаваем, то он волнуется, что может случиться с ним после. А когда, отсидев 10-15 лет, он выходит из тюрьмы и снова насилует, то в следующий раз преступление еще более жестокое, чем было совершено ранее. Поэтому я – за открытый реестр для лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей”, – поясняет свою позицию замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Сотрудник отдела ювенальной превенции, известный борец за права детей в Одессе Дмитрий Ревун убежден, что публичной, полностью открытой и подробной базы данных педофилов тоже недостаточно. По его мнению, для защиты детей нужно принять еще следующие меры:

запретить насильникам приближаться к школам на расстояние 600 метров, любой зоне детского отдыха – на 100 метров;

насильники должны сообщать про изменения своего семейного положения, предоставляя подробную информацию в полицию. За неподачу информации – тюремный срок;

каждые 3 месяца насильник обязан проходить повторные регистрации, отвечать на вопросы полиции и фотографироваться. За игнорирование – повторный срок или объявление в розыск;

преступники, осуждённые за сексуальное насилие над детьми, не имеют права работать и быть волонтерами на любых мероприятиях, связанных с детьми. За нарушение этих правил – уголовная ответственность и для работодателей, которые также будут считаться лицами, совершившими преступление против детей;

контакт насильника с пострадавшим ребёнком приравнивается к непристойным действиям и наказуем, как и преступление против половой неприкосновенности ребёнка. Предполагается наказание за вторичную психологическую травматизацию ребёнка;

за поимку насильника, объявленного в розыск, выплачивать вознаграждение от государства.

А как же права осужденных?

По мнению экспертов Харьковского института социальных исследований Дениса Кобзина и Андрея Черноусова , идея открытого реестра имеет и обратную сторону, так как несет угрозу правам человека и приведет к злоупотреблениям.

Эксперты прогнозируют, что публичная база данных может привести к пожизненной травле человека, осужденного за преступления против детей. При этом будет затруднена его адаптация в обществе уже после того, как он отбыл наказание, без возможности ресоциализации. Кроме того, участятся случаи самосуда по отношению к таким преступникам. Ведь людям не нужен повторный повод для травли или убийства человека, ранее осужденного за изнасилование ребенка. Если его адрес и все данные будут всем известны, тут же начнется преследование и месть.

Кроме того, следует учитывать, что чаще всего люди, которые совершают сексуальное насилие по отношению к детям, – это родственники или близкие люди. Поэтому в семьях, где совершено насилие, начинают его тщательно скрывать, а возможность попасть в открытый реестр будет только этому способствовать.

Как в других странах?

Функционирование реестров педофилов – распространенная практика многих стран. Существуют как открытые, так и закрытые базы данных.

В 1996 году в США приняли «закон Меган» – по имени семилетней девочки, которую изнасиловал и убил педофил, уже отбывавший наказание за развращение детей. Согласно закону, в США создана открытая электронная база персональных данных лиц, осуществлявших сексуальные преступления и осужденных за это.

В Польше также открыт реестр лиц, осужденных за преступления, связанных с сексуальным надругательством. Реестр разделен на две части: общедоступную и с ограниченным доступом. В первую внесены преступники, совершившие особо жестокие изнасилования детей до 15 лет. Во второй —обвиняемые в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних от 15 до 18 лет. Для доступа к ней нужно предоставить электронную подпись.

В некоторых государствах за растление несовершеннолетних предусмотрена смертная казнь. Так с педофилами поступают, например, в Саудовской Аравии, Иране и Йемене.

В Норвегии педофилия признается заболеванием. Хотя страдающие им все же получают в наказание срок заключения, варьирующийся от нескольких месяцев до нескольких лет.

Но все же самым распространенным методом по искоренению педофилии остается химическая кастрация. Первыми эту практику стали активно применять США. В настоящее время химическая кастрация насильников-рецидивистов практикуется во многих странах Европы, Израиле, Южной Корее.

Между тем, химическая кастрация все же не панацея, поскольку известны эпизоды, когда у кастрированных при помощи инъекций мужских половых гормонов эрекция возвращалась, в том числе для воплощения преступных замыслов.

Фото: tengrinews.kz