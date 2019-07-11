Верховная Рада приняла “Закон Даши Лукьяненко”

За принятие закона проголосовали 247 депутатов.

Парламент на сегодняшнем заседании принял за основу и в целом закон об усилении ответственности за преступления в отношении малолетних и несовершеннолетних (законопроект №6449).

Законом, в частности, усиливается ответственность за изнасилование и развращение несовершеннолетних лиц. В Уголовном кодексе Украины вводится новая статья 59-1 «Принудительная химическая кастрация». Она предусматривает принудительное введение осужденному препаратов, уменьшающих либидо и сексуальную активность. При этом принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте свыше 65 лет, передает УНИАН.

Напомним, журналисты прозвали этот законопроект “законом Даши Лукьяненко”, поскольку одним из поводов для его принятия стало резонансное убийство 11-летней девочки из Одесской области. Многие требовали ввести в качестве наказания смертную казнь.