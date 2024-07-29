В Одессе переименуют улицу Пушкинскую, Думскую площадь и еще 82 названия

В Одессе переименуют улицу Пушкинскую, Думскую площадь и еще 82 названия

В Одессе переименуют сразу большое количество улиц и других топонимов. В интернет попал уже утвержденный список улиц и парков, которые подлежат переименованию. Среди них Бульвар Жванецкого, улицы Ильфа и Петрова, Бабеля, Паустовского, площадь Толбухина и переулок Ляпуновых. Информация не подтверждена официально и распространяется в одесских телеграм-каналах.

Все они содержат имперскую символику или попадают под закон о деколонизации как связанные со страной-агрессором или прославлением колониализма и тоталитарных режимов. Информация не подтверждена официально и распространяется в одесских телеграм-каналах.

В частности, улица Пушкинская будет переименована в Итальянскую, а улица Паустовского — в улицу 28-й бригады.

Площадь Толбухина станет площадью Трибуны героев, а Думскую площадь переименуют в Биржевую

Переулок Ляпуновых — в переулок Александра Ройтбурда.

Всего в документе упоминается переименование сразу 84 топонимов по Одессе и еще 22 — в Одесской области.

Также, по неподтвержденным данным, планируется снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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