В Одессе переименуют улицу Пушкинскую, Думскую площадь и еще 82 названия

Все они содержат имперскую символику или попадают под закон о деколонизации как связанные со страной-агрессором или прославлением колониализма и тоталитарных режимов. Информация не подтверждена официально и распространяется в одесских телеграм-каналах.

В частности, улица Пушкинская будет переименована в Итальянскую, а улица Паустовского — в улицу 28-й бригады.

Площадь Толбухина станет площадью Трибуны героев, а Думскую площадь переименуют в Биржевую

Переулок Ляпуновых — в переулок Александра Ройтбурда.

Всего в документе упоминается переименование сразу 84 топонимов по Одессе и еще 22 — в Одесской области.

Также, по неподтвержденным данным, планируется снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре.