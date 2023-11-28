Села без света, город без воды: на юге Одесской области продолжается ликвидация последствий непогоды

Об этом в facebook сообщил городской голова Вячеслав Чернявский.

Мэр Килии рассказал, что 27 ноября при восстановлении энергии на основной насосной станции из-за перепадов напряжения сгорело управление автоматикой насосной станции и вышло из строя насосное оборудование, подающее воду на город.

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Для того, чтобы возобновить водоснабжение, сотрудники коммунального предприятия вместе с энергетиками ведут восстановительные работы. Уже сегодня они заменили часть оборудования и запустили насосную станцию.

«Для наполнения системы водой и резервуаров чистой воды требуется время. Город увидит воду в своих домохозяйствах ориентировочно 18:00 – 19:00». — сообщил Вячеслав Чернявский.

Также городской голова проинформировал, что энергетики безостановочно ведут восстановительные работы на линиях.

Несмотря на это, большая часть громады пока без света. В городе Килия возобновлено энергоснабжение больницы, критической инфраструктуры, многоэтажек и еще некоторых части города.

«Работники ДТЭК работают в сверхсложных условиях! Работа продолжается ночью. Работы по восстановлению будут продолжаться ориентировочно минимум еще два дня», — сообщил Вячеслав Чернявский.

Как идет восстановление электроэнергии в области

За прошедшие сутки сотрудники ДТЭК вернули свет для 169 тысяч семей в 294 населенных пунктах Одесщины, отремонтировали 206 линий и заживили 3003 подстанции. По состоянию на 14:00 вторника свет вернули еще в 12 населенных пунктов области.

Как отметили в компании, условия сверхсложные — аварийные машины вязнут в снежных заносах, проезд к находящимся в поле линиям прочищает тяжелая техника органов местного самоуправления.

«Напомним, сначала наши специалисты восстанавливают высоковольтные линии, питающие распределительные сети и наибольшее количество клиентов, затем распределительные сети, и только после этого отрабатывают единичные заявки. Просим набраться терпения», — сообщили в ДТЭК «Одесские электросети.