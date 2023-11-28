Села без света, город без воды: на юге Одесской области продолжается ликвидация последствий непогоды

Непогода натворила беды в Килийской громаде Одесской области. В селах до сих пор нет света, электроэнергия отсутствует и в большей части Килии. Из-за перепада напряжения вышло из строя оборудование на основной насосной станции, которое обеспечивает население города водой.
Об этом в facebook сообщил городской голова Вячеслав Чернявский.
Мэр Килии рассказал, что 27 ноября при восстановлении энергии на основной насосной станции из-за перепадов напряжения сгорело управление автоматикой насосной станции и вышло из строя насосное оборудование, подающее воду на город.
Читайте также: Разрушенная котельная снова не работает: как будут греть дома одесситов
Для того, чтобы возобновить водоснабжение, сотрудники коммунального предприятия вместе с энергетиками ведут восстановительные работы. Уже сегодня они заменили часть оборудования и запустили насосную станцию.
«Для наполнения системы водой и резервуаров чистой воды требуется время. Город увидит воду в своих домохозяйствах ориентировочно 18:00 – 19:00». — сообщил Вячеслав Чернявский.
Также городской голова проинформировал, что энергетики безостановочно ведут восстановительные работы на линиях.
Несмотря на это, большая часть громады пока без света. В городе Килия возобновлено энергоснабжение больницы, критической инфраструктуры, многоэтажек и еще некоторых части города.
«Работники ДТЭК работают в сверхсложных условиях! Работа продолжается ночью. Работы по восстановлению будут продолжаться ориентировочно минимум еще два дня», — сообщил Вячеслав Чернявский.