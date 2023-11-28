Села без світла, місто без води: на півдні Одеської області триває ліквідація наслідків негоди

Про це у facebook повідомив міський голова В’ячеслав Чернявський.

Мер Кілії розповів, що 27 листопада при відновленні енергії на основній насосній станції через перепади напруги згоріло управління автоматикою насосної станції і вийшло з ладу насосне обладнання, яке подає воду на місто.

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Щоб відновити водопостачання, співробітники комунального підприємства разом з енергетиками ведуть відновлювальні роботи. Вже сьогодні вони замінили частину обладнання та запустили насосну станцію.

“Для наповнення системи водою та резервуарів чистої води потрібен час. Місто побачить воду у своїх домогосподарствах орієнтовно 18:00 – 19:00”. – повідомив В’ячеслав Чернявський.

Також міський голова поінформував, що енергетики безперервно ведуть відновлювальні роботи на лініях.

Незважаючи на це, більшість громади поки що без світла. У місті Кілія відновлено енергопостачання лікарні, критичної інфраструктури, багатоповерхівок та ще деяких частин міста.

“Працівники ДПЕК працюють у надскладних умовах! Робота триває вночі. Роботи з відновлення триватимуть орієнтовно мінімум ще два дні”, – повідомив В’ячеслав Чернявський.

Як іде відновлення електроенергії в області

Минулої доби співробітники ДТЕК повернули світло для 169 тисяч сімей у 294 населених пунктах Одещини, відремонтували 206 ліній і заживили 3003 підстанції. Станом на 14:00 вівторка світло повернули ще до 12 населених пунктів області.

Як зазначили в компанії, умови надскладні – аварійні машини грузнуть у снігових заметах, проїзд до ліній, що знаходяться в полі, прочищає важка техніка органів місцевого самоврядування.

“Нагадаємо, спочатку наші фахівці відновлюють високовольтні лінії, що живлять розподільчі мережі та найбільшу кількість клієнтів, потім розподільні мережі, і лише після цього відпрацьовують поодинокі заявки. Просимо набратися терпіння”, – повідомили у ДТЕК “Одеські електромережі”.