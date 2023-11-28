Новини Одеси та Одеської області

Села без світла, місто без води: на півдні Одеської області триває ліквідація наслідків негоди

Села без світла, місто без води: на півдні Одеської області триває ліквідація наслідків негоди

Негода наробила лиха у Кілійській громаді Одеської області. У селах досі немає світла, електроенергія відсутня і у більшої частини Кілії. Через перепад напруги вийшло з ладу обладнання на основній насосній станції, що забезпечує населення міста водою.

Про це у facebook повідомив міський голова В’ячеслав Чернявський.

Мер Кілії розповів, що 27 листопада при відновленні енергії на основній насосній станції через перепади напруги згоріло управління автоматикою насосної станції і вийшло з ладу насосне обладнання, яке подає воду на місто.

Читайте також: Зруйнована котельня знову не працює: як грітимуть будинки одеситів

Щоб відновити водопостачання, співробітники комунального підприємства разом з енергетиками ведуть відновлювальні роботи. Вже сьогодні вони замінили частину обладнання та запустили насосну станцію.

“Для наповнення системи водою та резервуарів чистої води потрібен час. Місто побачить воду у своїх домогосподарствах орієнтовно 18:00 – 19:00”. – повідомив В’ячеслав Чернявський.

Також міський голова поінформував, що енергетики безперервно ведуть відновлювальні роботи на лініях.

Незважаючи на це, більшість громади поки що без світла. У місті Кілія відновлено енергопостачання лікарні, критичної інфраструктури, багатоповерхівок та ще деяких частин міста.

“Працівники ДПЕК працюють у надскладних умовах! Робота триває вночі. Роботи з відновлення триватимуть орієнтовно мінімум ще два дні”, – повідомив В’ячеслав Чернявський.

Як іде відновлення електроенергії в області

Минулої доби співробітники ДТЕК повернули світло для 169 тисяч сімей у 294 населених пунктах Одещини, відремонтували 206 ліній і заживили 3003 підстанції. Станом на 14:00 вівторка світло повернули ще до 12 населених пунктів області.

Як зазначили в компанії, умови надскладні – аварійні машини грузнуть у снігових заметах, проїзд до ліній, що знаходяться в полі, прочищає важка техніка органів місцевого самоврядування.

“Нагадаємо, спочатку наші фахівці відновлюють високовольтні лінії, що живлять розподільчі мережі та найбільшу кількість клієнтів, потім розподільні мережі, і лише після цього відпрацьовують поодинокі заявки. Просимо набратися терпіння”, – повідомили у ДТЕК “Одеські електромережі”.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати